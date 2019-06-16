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دومينيك راب: "المحافظين" بمأزق كبير إذا لم نخرج لندن من أوروبا بـ31 أكتوبر

الأحد، 16 يونيو 2019 01:01 م
دومينيك راب: "المحافظين" بمأزق كبير إذا لم نخرج لندن من أوروبا بـ31 أكتوبر دومينيك راب
كتبت رباب فتحى

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قال وزير "بريكست" السابق دومينيك راب وأحد المرشحين لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين، ورئاسة الوزراء  إن الحزب سيكون فى مأزق كبير إذا فشلت الحكومة في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية أكتوبر.
 
وأوضحت صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية إنه مع تقدم حزب "بريكست" الذى يرأسه نايجل فاراج فى عدة استطلاعات، حذر راب من خطر "تآكل الثقة" فى حزبه.
 
وأضاف المرشح المعروف بترويجه للخروج من التكتل الأوروبى، قائلا "" حزب المحافظين سيكون فى مأزق ما لم نخرج في نهاية شهر أكتوبر. يحتاج الناس إلى إتمام ذلك." وقال "لقد رأينا النتيجة فى الانتخابات التمهيدية، ورأيناها من الانتخابات الأوروبية" ، فى إشارة إلى "الإحباط الذى يشعر به الناس" بسبب التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
وأضاف متحدثًا إلى صوفى ريدج فى سكاى نيوز: "لا يمكن للمحافظين الفوز فى الانتخابات ما لم نقم بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
 
كما رفض راب مرة أخرى استبعاد إمكانية البرلمان وقف الخروج دون التوصل إلى اتفاق ، إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة كان هو المسار الصحيح. وقال "لا أعتقد أنه شيء نود القيام به ، وأعتقد أنه من غير المرجح للغاية. لكن الأمر الفاضح حقًا في هذا الأمر ، هو المكان الذي يحاول الناس فيه تخريب إرادة الناس ، وكسر وعودهم يسارًا ، يمينًا ووسطًا ".
 
وأوضحت الصحيفة أن "بريكست" سيطر على المناقشات المتعلقة بخلافة تيريزا ماى. واقترح مايكل جوف ، الذي احتل المركز الثالث في الاقتراع الأول للنواب ، أنه سيكون على استعداد للتأجيل لمدة بضعة أسابيع أو أشهر إذا لزم الأمر للحصول على الصفقة الصحيحة ، ولكن بوريس جونسون ، بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأوفر حظا ، أصر على أنه سوف يغادر في الوقت المحدد.
 
واستخدم ساجيد جافيد مقالًا في BrexitCentral يوم الأحد لوضع تفاصيل أكثر عن نهجه. وقال إنه سيهدف إلى تحقيق "الشيء الوحيد الذي سيمرره البرلمان: مغادرة أوروبا مع ترتيبات بديلة حول خطة دعم الحدود الأيرلندية".
 
وكرر عرضه لدعم أي إنفاق من قبل الحكومة الأيرلندية اللازمة لتوفير عمليات تفتيش على الحدود. تحدث جونسون أيضًا عن ترتيبات بديلة ، لكن راب قال: "ليس واضحًا ما هي خطة بوريس".
 
احتل راب المركز الرابع في الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي ، حيث حصل على 27 صوتًا مقابل 114 صوتًا لجونسون.

بريكست

دومينيك راب

بوريس جونسون

سباق خلافة تيريزا ماى

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