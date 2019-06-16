حى الزيتون يحل مشكلة الشركة الأجنبية ويقضى على انتشار القمامة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، شمال القاهرة، أن الحى تمكن من حل مشكلة انتشار القمامة بعد التفاوض مع الشركة الأجنبية المسئولة عن النظافة بالحى وعودتها مرة أخرى للعمل، ومن المقرر أن ينتهى عقدها نهاية الشهر الجارى.



وأضاف رئيس حى الزيتون، لـ"اليوم السابع"، أن الحى نفذ عدة حملات نظافة بالشوارع لرفع القمامة وكفاءة النظافة بالشوارع، بالتنسيق بين الشركة المسئولة عن النظافة وهيئة النظافة والتجميل، أسفرت عن تجريد وكنس عدد كبير من شوارع الحى ورفع المخلفات بالشوارع.



وفى سياق أخر أكد اللواء أشرف بهجت، أنه أشرف على عدد كبير من الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع، وتم مصادرة عدد كبير من الإشغالات بالمقاهى والمحال واشغالات الباعة الجائلين، وإخلاء الأرصفة وفتحها للمارة، كما نفذ رئيس الحى حملة تفتيشية على مخزن الحى للمضبوطات لمتابعة العمل ومراجعة الاحراز.





رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



رئيس حى الزيتون يشرف على رفع القمامة من الشوارع



