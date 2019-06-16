حبس مسجل خطر فى واقعة إتهامه بخطف طفلة بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

قررت نيابة مركز قوص بمحافظة قنا حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة محاولتة إختطاف طفلة، يبلغ عمرها عام ونصف من أمام منزلها بمركز قوص جنوب محافظة قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقي إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية حجازة بحري، بشأن تمكنهم من ضبط شخص، أثناء محاولته إختطاف الطفلة آية محمد أحمد، تبلغ من العمر عام ونصف، أثناء لهوها امام منزلها بالقرية، وتم تسليمه لأجهزة الأمن بقسم الشرطة وتحرير بلاغ بالواقعة ، وكشفت تحريات أجهزة الأمن بمحافظة قنا، إن المتهم يدعى، "محمود . ا . م"، مسجل خطر، قضايا سرقات وإتجار وتعاطي مواد مخدرة، وله نشاط إجرامي في دائرتي مركزي قوص وقفط جنوبي المحافظة



