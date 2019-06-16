سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس مسجل خطر فى واقعة إتهامه بخطف طفلة بمحافظة قنا

الأحد، 16 يونيو 2019 03:42 م
حبس مسجل خطر فى واقعة إتهامه بخطف طفلة بمحافظة قنا حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز قوص بمحافظة قنا حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة محاولتة إختطاف طفلة، يبلغ عمرها عام ونصف من أمام منزلها بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا،  تلقي إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية حجازة بحري، بشأن تمكنهم من ضبط شخص، أثناء محاولته إختطاف الطفلة آية محمد أحمد، تبلغ من العمر عام ونصف، أثناء لهوها امام منزلها بالقرية، وتم تسليمه لأجهزة الأمن بقسم الشرطة وتحرير بلاغ بالواقعة ، وكشفت تحريات أجهزة الأمن بمحافظة قنا، إن المتهم يدعى، "محمود . ا . م"، مسجل خطر، قضايا سرقات وإتجار وتعاطي مواد مخدرة، وله نشاط إجرامي في دائرتي مركزي قوص وقفط جنوبي المحافظة

 


اختطاف طفله

مركز قوص

محافظة قنا

جرائم خطف الاطفال

مسجل خطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة