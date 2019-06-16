حبس عامل 4 أيام لاتهامه بتمزيق جسد طليقته فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

أمر أحمد الإمبابى مدير نيابة قليوب، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتمزيق جسد طليقته بسلاح أبيض، بسبب رفضها الرجوع إليه بعد الطلاق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول ش س أ 27 عاما ربة منزل مصابة، وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها .

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بسؤال والد المصابة سيد ا م 68 عاما بالمعاش، اتهم طليق ابنته "المصابة" حسن ف ح 30 عاما عامل بمقهى بالصهود لمنزله عن طريق التسلق، والتعدى على ابنته بالضرب بسلاح أبيض "مطواه"، محدثاً ما بها من إصابات، لرفضها الرجوع إليه عقب قيامه بتطليقها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن مطواه، تم التحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019م، وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.