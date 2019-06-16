سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 04:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس شقيقين وعمتهما 4 أيام لاتهامهم بقتل شقيقتهما بعد محاولة اغتصابها بسوهاج

الأحد، 16 يونيو 2019 04:01 م
حبس شقيقين وعمتهما 4 أيام لاتهامهم بقتل شقيقتهما بعد محاولة اغتصابها بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة طهطا بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج اليوم الأحد ، بحبس المتهم " شريف.م.خ" 20 سنة وشقيقه هشام 17 سنة وعمتهما "هناء .خ" ، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهام الأول والثانى بقتل شقيقتهما "سهيلة" 19 سنة وقيام المتهمة الثالثة بالاشتراك فى الجريمة وقاما بخنقها وطعنها بالسكين بعدما فشل أحد المتهمين فى اغتصابها أثناء نومها ثم قاما بحفر حفرة داخل المنزل لدفنها بقرية الجبيرات بدائرة المركز.

 

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغاً بالواقعة وكشفت التحريات أن أحد أشقائها المتهمين حاول اغتصابها أثناء نومها إلا إنه فشل، فيما حاولت المجنى عليها الهرب فاتفقا على التخلص منها خوفا من الفضيحة بمعرفة المتهمة الثالثة عمتهما وقاما بخنقها وطعنها بالسكين حتى لفظت أنفاسها، ثم قاما بحفر حفرة 3 أمتار فى المنزل لدفنها وتبين أن المتهمين كانا يحملان جثة شقيقتهما ملفوفة فى ملاءة، وبمناظرة ومعاينة الجثة من قبل النيابة العامة تبين أن بها آثار سحجات وطعنات وكدمات وخنق حول الرقبة.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى بارتكاب واقعة القتل فيما وجهت النيابة إلى المتهمة الثالثة تهمة الاشتراك فى الجريمة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


نيابة طهطا

قتل شقيقتهما

محاولة اغتصاب شقيقتهما

سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة