حبس شقيقين وعمتهما 4 أيام لاتهامهم بقتل شقيقتهما بعد محاولة اغتصابها بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة طهطا بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج اليوم الأحد ، بحبس المتهم " شريف.م.خ" 20 سنة وشقيقه هشام 17 سنة وعمتهما "هناء .خ" ، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهام الأول والثانى بقتل شقيقتهما "سهيلة" 19 سنة وقيام المتهمة الثالثة بالاشتراك فى الجريمة وقاما بخنقها وطعنها بالسكين بعدما فشل أحد المتهمين فى اغتصابها أثناء نومها ثم قاما بحفر حفرة داخل المنزل لدفنها بقرية الجبيرات بدائرة المركز.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغاً بالواقعة وكشفت التحريات أن أحد أشقائها المتهمين حاول اغتصابها أثناء نومها إلا إنه فشل، فيما حاولت المجنى عليها الهرب فاتفقا على التخلص منها خوفا من الفضيحة بمعرفة المتهمة الثالثة عمتهما وقاما بخنقها وطعنها بالسكين حتى لفظت أنفاسها، ثم قاما بحفر حفرة 3 أمتار فى المنزل لدفنها وتبين أن المتهمين كانا يحملان جثة شقيقتهما ملفوفة فى ملاءة، وبمناظرة ومعاينة الجثة من قبل النيابة العامة تبين أن بها آثار سحجات وطعنات وكدمات وخنق حول الرقبة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى بارتكاب واقعة القتل فيما وجهت النيابة إلى المتهمة الثالثة تهمة الاشتراك فى الجريمة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.