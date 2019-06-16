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حبس شاب 4 أيام فى اتهامه بالتعدى جنسيا على شقيقته بالشرقية

الأحد، 16 يونيو 2019 09:48 ص
حبس شاب 4 أيام فى اتهامه بالتعدى جنسيا على شقيقته بالشرقية متهم - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب

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قررت نيابة أولاد صقر بالشرقية، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس شاب تعدى جنسيا على شقيقته داخل مسكنهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام ضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط" س أ ل ال" 28 سنة عاطل، مقيم أولاد صقر، لقيامه بالتعدى جنسيا على شقيقته" س" 16 سنة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1851 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة أولاد صقر.

 

 

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة أولاد صقر

هتك عرض

المباحث الجنائيه

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