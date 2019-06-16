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حبس خفير وعاطل سرقا محتويات فيلا بالشروق 4 أيام

الأحد، 16 يونيو 2019 01:48 م
حبس خفير وعاطل سرقا محتويات فيلا بالشروق 4 أيام حبس - أرشيفية
كاب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة محتويات فيلا وأجهزة إلكترونية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من إحدى المواطنات، بأنها عقب عودتها للفيلا سكنها اكتشفت  كسر شباك صالة الفيلا وسرقة ( شاشة 42 بوصة - جهاز DVD - 3 جهاز تليفزيون - 3 جهاز كاسيت - 3 سماعات كاسيت - 2 شنيور - 2 نظارة شمسية - 2 جهاز ريسيفر - مجموعة من الملابس - بعض الإكسسوارات)، ولم تتهم  أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 
 
وبالانتقال والفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الفيلا، وكسر شباك صالة الفيلا بالطابق الأول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، خفير الفيلا 19 سنة، سبق اتهامه فى قضية "أحداث"، وعاطل 18 سنة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة مسكن وسائق 26 سنة. 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا  بارتكاب الواقعة. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهم، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.

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نيابة الشروق وبدر

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