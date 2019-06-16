حالة الطقس اليوم الأحد 16/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر فى حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن





نهاراً



تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً، مع بقائها قريبة من معدلاتها الاعتيادية.

ويكون الطقس صيفياً معتدلا إلى اعتياديا فى عموم المناطق.

وتظهر بعض السحب المتوسطة مع احتمال هطول أمطار خفيفة محلية فى شمال المملكة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً



يكون الطقس لطيفاً بوجه عام. يميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة فى السهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين





يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو منعش ولطيف للغاية فى ساعات الليل والفجر والصباح الباكر الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

