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جيش مالى: مقتل 20 متشددا فى عملية مع القوات الفرنسية

الأحد، 16 يونيو 2019 07:49 م
جيش مالى: مقتل 20 متشددا فى عملية مع القوات الفرنسية عناصر من جيش مالى
باماكو (رويترز)

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ذكر متحدث باسم الجيش فى مالى، اليوم الأحد، أن قوات من فرنسا، ومالى قتلت 20 متشددا فى عملية فى جزء من شمال البلاد ينشط فيه تنظيم داعش.

وقال المتحدث الكولونيل دياران كونى إن العملية مستمرة فى منطقة أكابار، وهى جزء ناء من محمية برية قريبة من الحدود مع النيجر وغير بعيدة عن مدينة ميناكا بمالي.

وأضاف "لكن بإمكانى أن أقول لكم إنه تم تحييد 20 إرهابيا"، وتشهد مالى أعمال عنف على نحو متزايد منذ سيطرة متشددين على انتفاضة للطوارق فى 2012 مما دفع فرنسا للتدخل لطردهم فى العام التالى.

وأعادت عدة منظمات متشددة وعصابات إجرامية تنظيم صفوفها ونفذت عمليات فى أجزاء من مالى وشنت هجمات عبر منطقة الساحل، ولهذه الجماعات وجود كبير الآن فى مناطق من بوركينا فاسو المجاورة وبعض المناطق النائية من النيجر.

 

 


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