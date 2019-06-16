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جوايدو يطالب جامايكا تعليق مصادرة مصفاة تابعة للشركة الفنزويلية للنفط

الأحد، 16 يونيو 2019 02:56 م
جوايدو يطالب جامايكا تعليق مصادرة مصفاة تابعة للشركة الفنزويلية للنفط خوان جوايدو
كتبت فاطمة شوقى

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طلب مجلس إدارة شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) الذى عينه زعيم المعارضة فى فنزويلا "خوان جوايدو" من حكومة جامايكا ألا تسيطر على حصة 49% التى تملكها الدولة الفنزويلية.

 

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن جامايكا تسعى إلى الاستحواذ على المصفاة التابعة لشركة النفط الفنزويلية وسط مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية على نظام نيكولاس مادورو.

 

ففى فبراير الماضى، وافق برلمان جامايكا على تشريع يمهد الطريق لحكومة ذلك البلد للحصول على المشاركة فى بتروجام التى حصلت عليها PDVSA منذ عام 2006.

 

وقال جوايدو إنه يسعى لحماية أصول فنزويلا فى الخارج، وقال مجلس إدارة شركة PDVSA فى بيان أن حكومة جامايكا "لا يمكنها الحفاظ على أى اتفاق" مع مادورو، لذلك طلب "تعليق عملية المصادرة هذه"، وتملك حكومة الدولة الكاريبية بالفعل 51% من أسهم المصفاة.

 

ولم يستجب مكتب رئيس وزراء جامايكا ولا مستشار جامايكا لطلبات التعليق حتى الآن.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فى الربع الأول من العام، عين جوايدو مجالس إدارة مخصصة فى إدارة النفط الفنزويلية وسيتاجو، لتجنب الاستيلاء على الأصول من قبل الدائنين، وعلى الرغم من ذلك فإن مادورو لا يزال يسيطر على عملية الشركة الوطنية للنفط اليومية فى فنزويلا.


فنزويلا

ازمة فنزويلا

جامايكا

جوايدو

النفط

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