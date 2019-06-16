جنايات دمنهور تحيل أوراق 3 عمال للمفتى لاتهامهم بتعذيب وقتل قهوجى

البحيرة- ناصر جودة

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار والمستشارين حسام الصياد وأشرف عبد الراضى، إحالة 3 عمال إلى مفتى الجمهورية، لابداء الرأى الشرعى فى الحكم باعدامهم لاتهامهم بتعذيب وقتل "قهوجى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 20 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على باقى المتهمين فى الواقعة.

وترجع أحداث القضية إلى العثور على جثة "ح ر خ" 21 سنة مقيم محافظة المنوفية، موثوق اليدين والقدمين بترعة الرياح البحيرى بمركز كوم حماد، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكبى واقعة القتل وهم "م ح ص "25 سنة و" أ ع ال" 31 سنة و" م ج ر "23 سنة و "م أ. ا""م. ا م "عمال ومقيمين بمحافظة المنوفية .

وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة .