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جمعية رجال الأعمال تتوقع استمرار نمو القطاع العقارى الـ 4 سنوات المقبلة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:30 م
جمعية رجال الأعمال تتوقع استمرار نمو القطاع العقارى الـ 4 سنوات المقبلة المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

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قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقارى فى مصر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن مصر، واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط فى القطاع العقارى، نظرا للزيادة السنوية البالغة 2.5 مليون نسمة ليتوقع أن تصل إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ما يقرب من حالة مليون زواج سنويا، تحتاج نحو نصف مليون وحدة سنويا، يتم إنجاز 250 ألف وحدة فقط، متوقعا استمرار نمو القطاع العقارى، خلال الفترة من 2019-2024 بدعم من تراجع التضخم وأسعار الفائدة بما يمكن من جذب الاستثمارات الجديدة.
 
 
وأضاف فوزى، خلال كلمته بعشاء عمل مساء اليوم، الأحد، لوفد من مستثمرين سعوديين، بحضور وزير الإسكان ورئيس هيئة الاستثمار، أن الدولة دعمت القطاع العقارى فى مصر من خلال إنشاء مدن جديدة تضم فرص استثمارية عديدة، وقانون جديد للاستثمار، وتعديل قانون لمنح الجنسية للأجانب، بما يخلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة، وتوسعات للمشروعات القائمة.
 
 
وذكر فتح الله فوزى، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ 5300 شركة برأس مال مدفوع، فى عدد من القطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والاستثمار العقارى، مضيفا نتفائل بمزيد من التعاون الاقتصادى  بين البلدين.
 
 
 

أخبار الاقتصاد

سعودية

القطاع العقارى

جمعية رجال الأعمال

جمعية رجال الأعمال المصريين

فتح الله فوزى

الاستثمارات السعودية فى مصر

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