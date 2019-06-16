جامعة الوادى الجديد تبدأ تنفيذ أول برنامج لتطوير قرى الشركة بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت جامعة الوادى الجديد اليوم الأحد، فى تنفيذ خطتها لتطوير قرى الشركة والتى تستمر لمدة شهر ونصف، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير القرى والأحياء والنجوع والمناطق العشوائية.

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة ستبدأ فى تنفيذ أول الفاعليات من خلال عمل لقاء موسع يهدف إلى التعريف بالجامعة ورسالتها وأهدافها وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك فلسفة وأهداف وأهمية تطوير قرى الشركة وبرنامج التطوير.

وأضاف رئيس الجامعة، إن البرنامح يشمل محاضرة بعنوان "السلوك الأخلاقى تجاه البيئة ودوره فى التنمية الريفية" يحاضرها الدكتور أحمد دياب بقسم التنمية الريفية بكلية الزراعة فى حضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة المساعد، ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرعام رعاية الشباب المركزية، والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف جميع الفئات العمرية بالقرية من الذكور والإناث وخاصة قيادات القرية والشباب الجامعى والخريجين وتمثيل من العاملين بالمصالح الحكومية والعناصر النسائية الفاعلة.