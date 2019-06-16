سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الوادى الجديد تبدأ تنفيذ أول برنامج لتطوير قرى الشركة بالخارجة

الأحد، 16 يونيو 2019 04:17 م
جامعة الوادى الجديد تبدأ تنفيذ أول برنامج لتطوير قرى الشركة بالخارجة جامعة الوادى الجديد - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة الوادى الجديد اليوم الأحد، فى تنفيذ خطتها لتطوير قرى الشركة والتى تستمر لمدة شهر ونصف، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير القرى والأحياء والنجوع والمناطق العشوائية.

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة ستبدأ فى تنفيذ أول الفاعليات من خلال عمل لقاء موسع يهدف إلى التعريف بالجامعة ورسالتها وأهدافها وأهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك فلسفة وأهداف وأهمية تطوير قرى الشركة وبرنامج التطوير

وأضاف رئيس الجامعة، إن البرنامح يشمل محاضرة بعنوان "السلوك الأخلاقى تجاه البيئة ودوره فى التنمية الريفية" يحاضرها الدكتور أحمد دياب بقسم التنمية الريفية بكلية الزراعة فى حضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة المساعد، ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرعام رعاية الشباب المركزية، والمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف جميع الفئات العمرية بالقرية من الذكور والإناث وخاصة قيادات القرية والشباب الجامعى والخريجين وتمثيل من العاملين بالمصالح الحكومية والعناصر النسائية الفاعلة.


الوادى الجديد

جامعه الوادى الجديد

رئيس جامعة الوادى الجديد

تطوير قرى الشركة

تطوير القرى والاحياء بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رئيس جامعة الوادى الجديد يراجع استعدادات لتطوير قرى الشركة بالخارجة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:30 م

تخصيص 15 فدان لفرع جامعة الوادى الجديد بمدينة موط بالوادى الجديد

السبت، 08 يونيو 2019 12:10 م

صور.. الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يتسلم مهام عمله

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:18 م

تعيين الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيسا لجامعة الوادى الجديد

الخميس، 23 مايو 2019 08:59 م

طلاب بكلية الزراعة جامعة الوادى الجديد يشاركون بصور حفل تخرجهم

الخميس، 09 مايو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة