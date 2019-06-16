الرئيسية أخبار عاجلة توقف حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخص الأحد، 16 يونيو 2019 08:09 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب ــ عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره بطريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصاب الى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق السويس زحام مرورى بطريق السويس سيارة تنقل مصاب توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى محور الشهيد الخميس، 13 يونيو 2019 11:44 ص زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور الشهيد اتجاه التجمع الخميس، 13 يونيو 2019 08:39 ص إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمنشأة القناطر الخميس، 13 يونيو 2019 08:34 ص ارتفاع عدد المتوفين لـ 16 بحادث تصادم 3 سيارات بطريق الأتوستراد في حلوان الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:17 م النيابة تنتقل لمناظرة جثث 14 شخصا توفوا بحادث تصادم على طريق الاوتوستراد الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:18 م "الصحة" تعلن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بطريق الاوتوستراد الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة