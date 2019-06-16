توقف حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخص

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره بطريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.