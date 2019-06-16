توريد 134ألف و611 طن أقماح لشون وصوامع بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية بأن إجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15الماضى، وحتى اليوم الأحد،134 ألف و611 طن و850 كيلو، حيث يتم الإستلام من خلال 23منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ، وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.