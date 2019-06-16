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"تعليم الجيزة" تعلن تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 205 درجات

الأحد، 16 يونيو 2019 07:01 م
"تعليم الجيزة" تعلن تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 205 درجات تعليم الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اعتمد تنسيق القبول بدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة، ليكون الحد الأدنى للقبول 205 درجات للتعليم العام والخاص.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأدنى للقبول فى مدارس الثانوى العام رسميا 205 درجات، ويمثل ذلك 60228 طالبا وطالبة بنسبة 51.8% من إجمالى الطلاب الناجحين بكثافة 71 طالب تقريبا بكل فصل.

 

وأشار حجازى، إلى أن مدارس الثانوى الرسمية لغات والخاصة لغات والدولية ستتكفل بجميع طلابها، بعدد 10796 طالبا وطالبة بحد أدنى 140 درجة، ومدارس الثانوى العام خاص عربى بحد أدنى 140 درجة، وتنسيق القبول بفصول الخدمات والمنازل بحد أدنى 140 درجة.


تنسيق الثانوي العام

الثانوي العام

تنسيق مدارس الثانوي

تنسيق الثانوي فى الجيزة

محافظة الجيزة

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