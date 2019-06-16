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تعليق رحلات طيران فى مطار أمريكى بعد انزلاق طائرة على مدرج

الأحد، 16 يونيو 2019 02:54 م
تعليق رحلات طيران فى مطار أمريكى بعد انزلاق طائرة على مدرج طائرة-صورة ارشيفية
رويترز

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قال مسؤولون اتحاديون إنه جرى تعليق رحلات طيران في مطار نيوارك في ولاية نيوجيرزي الأمريكية أمس السبت، بعدما انزلقت طائرة على مدرج أثناء هبوطها دون أن يسفر الحادث عن أي مصابين.

 

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الرحلة رقم 627 لشركة يونايتد إيرلاينز كانت قادمة من مدينة دنفر وهبطت في المطار الساعة الواحدة ظهرا (بالتوقيت المحلي) لكنها انزلقت يسار المدرج 22 في مطار نيوراك ليبرتي الدولي.

 

وأضافت الإدارة في بيان أن معدات الهبوط اليسرى في الطائرة علقت في أرض عشبية لكن الركاب جرى إنزالهم من الطائرة بسلام قبل سحبها وإعادتها إلى المدرج.

 


امريكا

طائرة

مطار

مدرج

هبوط

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