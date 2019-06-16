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تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

الأحد، 16 يونيو 2019 06:30 ص
تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر الكلاب البوليسية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تعتبر الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، هى الرائدة فى مجال تدريب وتشغيل كلاب الأمن والحراسة، حيث يرجع تاريخ كلاب الشرطة المصرية فى العصر الحديث إلى أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، عندما زار الملك فؤاد مدرسة البوليس والإدارة فى سنة 1931.

وأشار الملك فؤاد بعد الزيارة إلى اللواء عزيز على المصرى باشا مدير المدرسة، فى ذلك الوقت، بأن يدخل نظام تدريب الكلاب البوليسية بالمدرسة، حيث عهد إلى اليوزباشى السعيد عزيز الألفى بعمل التجارب للبدء فى هذا المشروع، فبدأ بالإطلاع على الكتب والمجلات الخاصة بتربية وتمريض وتدريب الكلاب.

واشترت المدرسة سنة 1932 ثلاثة كلاب وأهداها اليوزباشى السعيد عزيز الألفى كلبًا من عنده، وجرى البدء فى تدريب الكلاب الأربعة، وهى من نوع "كلب الراعى الألمانى"، ثم بدأ رحلة تواجد الكلاب البوليسية ودورها فى حفظ الأمن.


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