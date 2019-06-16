تعرف على البرنامج التدريبى لمشروع "مودة" لتوعية الشباب المقبلين على الزواج

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ البرنامج التدريبى، لمشروع مودة، لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، ﻭسيتم تنفيذ المرحلة الثانية لتدريب 500 من مكلفى الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام.



"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات حول آليات تتفيذ برنامج مشروع مودة لتوعية الشباب المقبلين على الزواج فى نقاط محددة كالتالى:

1- يعمل البرنامج على التدريب حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية.



2- يقوم بالتوعية للحفاظ على الروابط الأسرية.

3- يتناول البرنامج التوعية بالجوانب الشرعية فى الحفاظ على الأسرة.

4- تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظرى للتدريب.

5- تضمنت المرحلة الأولى تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب.

6- يتولى كل متدريب تدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين.

7- يتم التدعيم على الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج

8- تتضمن المرحلة الثانية تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة

9- يعمل البرنامج على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

