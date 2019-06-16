سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:04 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا 25.32 نقطة ليصل إلى مستوى 8916.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 24.2 مليون سهم بقيمة 550.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 95 شركة، فيما تراجعت 59 شركة.

وتراجع 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.85%، تلاه صادرات بنسبة 4.72%، ثم جاكو بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم "صافولا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.22% ثم اللجين بنسبة 1.74%، ثم صناعات كهربائية بنسبة 1.59%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة