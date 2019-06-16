تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسرا 25.32 نقطة ليصل إلى مستوى 8916.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 24.2 مليون سهم بقيمة 550.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 95 شركة، فيما تراجعت 59 شركة.

وتراجع 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "الباحة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.85%، تلاه صادرات بنسبة 4.72%، ثم جاكو بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم "صافولا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.22% ثم اللجين بنسبة 1.74%، ثم صناعات كهربائية بنسبة 1.59%.