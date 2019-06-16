سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأحد، 16 يونيو 2019 03:09 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسرا 54.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8886.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.96% رابحا 34.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3571.27 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 130.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 59 شركة.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "جاكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.47%، تليه البايطين بنسبة 4.87%، ثم دار الأركان بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم "سامبا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.69% ثم الجماعى بنسبة 2.60%، ثم المتقدمة بنسبة 2.36%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة السعودية بنسبة 1.6% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 13 يونيو 2019 02:44 م

ارتفاع بورصة السعودية 1.06% بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:23 م

ارتفاع بورصة السعودية بنسبة 1.72% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم الاتصالات

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:40 م

فى آخر جلسات مايو.. ارتفاع بورصات السعودية ودبى والبحرين.. وتباين الكويت

الخميس، 30 مايو 2019 10:00 م

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة