تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسرا 54.70 نقطة ليغلق عند مستوى 8886.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.96% رابحا 34.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3571.27 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 130.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 59 شركة.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "جاكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.47%، تليه البايطين بنسبة 4.87%، ثم دار الأركان بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم "سامبا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.69% ثم الجماعى بنسبة 2.60%، ثم المتقدمة بنسبة 2.36%.