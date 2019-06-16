تجديد حبس شاب 15 يوما بتهمة قتل سائق فى مشاجرة عائلية بالمطرية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، بتجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق فى مشاجرة عائلية بالمطرية.

البداية كانت بتلقى، ضباط قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها سائق مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة أحد أقرباء القتيل وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.