تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، و كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية.

وقالت مصادر ملاحية ، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 386 و 382 والمتجهتان الي مطار جده الدولي، ورحلة رقم 414 المتجهة الي الرياض، بسبب ارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية التونسية رقم 814 والمتجهة الي تونس، ورحلة شركة طيران الجزيرة رقم 91736 والمتجهة الي الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة الي اسطنبول، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.