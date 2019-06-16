"بينهم طفل".. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بأسيوط

اسيوط-هيثم البدرى

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى عند كوبرى بنى حسين بدائرة مركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى عند كوبرى بنى حسين بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.