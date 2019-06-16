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بهدووء.. الأكل بسرعة هيصيبك بالسمنة والسكر وسوء الهضم

الأحد، 16 يونيو 2019 03:22 م
بهدووء.. الأكل بسرعة هيصيبك بالسمنة والسكر وسوء الهضم تناول الطعام بسرعه
كتبت هند عادل

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تناول الأكل بسرعة من أسوأ العادات التى لها آثار صحية ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، فالعقل يحتاج إلى وقت لمعالجة إشارات الامتلاء قد يستغرق ما يصل إلى 20 دقيقة حتى يدرك أنك ممتلئ، حسبما ذكر موقع"  healthline".

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على الأطفال أن 60 ٪ من أولئك الذين يتناولون بسرعة مبالغة أكثر عرضة للوزن الزائد 3 مرات عن أقرانهم.

خطورة تناول الطعام بسرعة على الصحة

 

عشاق-الطعام

 

السمنة هي واحدة من أكبر المشاكل الصحية في جميع أنحاء العالم فهى مرض معقد لا ينتج ببساطة عن سوء التغذية أو عدم النشاط أو نقص قوة الإرادة لكن هناك عوامل بيئية وأسلوب حياة معقد أبرزها تناول الوجبات السريعة.

الأكل السريع لا يزيد فقط من خطر زيادة الوزن والسمنة بل يرتبط بمشاكل صحية أخرى وهى:
 

مقاومة الأنسولين
 

 يرتبط تناول الطعام بسرعة كبيرة بزيادة خطر مقاومة الأنسولين مما يؤدى إلى إرتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين.

داء السكري من النوع 2

 

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ارتبط تناول الطعام بسرعة بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بالمرض مقارنةً بأولئك الذين يتناولون الطعام ببطء

متلازمة الأيض
 

 الأكل السريع وزيادة الوزن المرتبطة به قد تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وهي مجموعة من عوامل الخطر التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

سوء الهضم
 

 الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة يعانون من سوء الهضم نتيجة الأكل بسرعة كبيرة.


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اضرار الاكل بسرعه

مرض السكر

السمنه

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