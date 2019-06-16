سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 01:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بدون أدوية.. 8 حيل للتخلص من الاكتئاب

الأحد، 16 يونيو 2019 12:30 ص
بدون أدوية.. 8 حيل للتخلص من الاكتئاب حيل للتخلص من الاكتئاب - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الاكتئاب والحزن مشاعر سلبية تسيطر على  بعض الأشخاص، وهناك ترابط بين الشعور بهما، فبعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب والحزن نتيجة للتعرض لصدمة ما كفقدان حبيب أو صديق أو شخص عزيز، وهناك أسباب أخرى سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة. 

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "dumb little man"، فقدم بعض الأسباب المؤدية للتعرض والإصابة بالحزن والاكتئاب، ومنها فقدان شخص عزيز بالموت، أو المرور بعلاقة حب فاشلة، أو فقدان وظيفة، أو الفشل في الدراسة، وأخيرا هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب نتيجة للتغيرات في فصول الطقس. 

ونجد أن البعض يحتاج إلى مساعدة الطبيب وتناول الأدوية للعلاج، ولكن التقرير قدم بعض الحيل والنصائح للتغلب على الحزن والاكتئاب، ومنها: 

اكتئاب

1. حدد أهدافك:

حدد اهدافك

"بالورقة والقلم".. نعم هذه النصيحة قدمها لك الموقع المذكور، والهدف منها تحديد أهدافك وكتابتها، ثم ترتيبها من الأسهل إلي الأصعب. 

 

2.النوم:

الحصول على  قسط  كافي من النوم والراحة اليومية، يعد من الحيل المهمة التي تقلل نسبة إصابتك بالحزن والاكتئاب، ولذا عليك النوم 8 ساعات. 
 

3.ممارسة التمارين الرياضية:

رياضة

ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى إفراز مادة كيميائية طبيعية من المخ  تدعى الإندورفين، تعمل على تحسين المزاج والشعور بالسعادة، ولذا يمكنك المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، فأنت لست بحاجة إلى ممارسة رياضة عنيفة للشعور بالسعادة. 

 

4. سامح الآخرين:

تحمل المشاعر السلبية اتجاه الآخريين يعد من الأشياء الصعبة على القلب، وتزيد من شعورك بالحزن والاكتئاب، ولذا عليك المسامحة حتى تتخلص من هذه المشاعر السلبية. 

 

5. التعرض لأشعة الشمس:

التعرض للشمس

أشعة الشمس تحمل الكثير من الفوائد لصحة الإنسان،  فالتعرض لها يزيد من الشعور بالسعادة وتنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي، وعدم التعرض لأشعتها يتسبب في الكآبة والحزن، ولذا يمكنك التعرض للأشعة الجيدة، وهي بعد العصر. 

 

6- شرب المياء:
من سلبيات عدم شرب الماء الشعور بالاكتئاب، والتعب والإعياء، وقلة وصول الأكسجين إلى المخ، والأهتمام بالسوائل تنشط خلايا المخ، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا. 

 

7. التواصل مع الأصدقاء:

الاصدقاء2

"الجنة من غير ناس ما تداس".. مثل قيل قديما يعبر عن احتياج الشخص دائما للتحدث مع الآخرين، وتكوين علاقات اجتماعية كثيرة، وهذا ما نصح به التقرير وهو التعرف على أشخاص جدد والتحدث إليهم، فهذه الحيلة تساهم في التخلص من الشعور بالاكتئاب. 

 

8. القراءة:

القراءة

القراءة من أفضل الحيل التي ينصح بالقيام بها، ولذا عليك قراءة كتاب مفضل لك. 


الحزن

الاكتئاب

الاكتئاب والحزن

طرق للتخلص من الاكتئاب والحزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة