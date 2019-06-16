بدون أدوية.. 8 حيل للتخلص من الاكتئاب

كتبت فاطمة ياسر

الاكتئاب والحزن مشاعر سلبية تسيطر على بعض الأشخاص، وهناك ترابط بين الشعور بهما، فبعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب والحزن نتيجة للتعرض لصدمة ما كفقدان حبيب أو صديق أو شخص عزيز، وهناك أسباب أخرى سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "dumb little man"، فقدم بعض الأسباب المؤدية للتعرض والإصابة بالحزن والاكتئاب، ومنها فقدان شخص عزيز بالموت، أو المرور بعلاقة حب فاشلة، أو فقدان وظيفة، أو الفشل في الدراسة، وأخيرا هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب نتيجة للتغيرات في فصول الطقس.

ونجد أن البعض يحتاج إلى مساعدة الطبيب وتناول الأدوية للعلاج، ولكن التقرير قدم بعض الحيل والنصائح للتغلب على الحزن والاكتئاب، ومنها:

1. حدد أهدافك:

"بالورقة والقلم".. نعم هذه النصيحة قدمها لك الموقع المذكور، والهدف منها تحديد أهدافك وكتابتها، ثم ترتيبها من الأسهل إلي الأصعب.

2.النوم:

الحصول على قسط كافي من النوم والراحة اليومية، يعد من الحيل المهمة التي تقلل نسبة إصابتك بالحزن والاكتئاب، ولذا عليك النوم 8 ساعات.

3.ممارسة التمارين الرياضية:

ممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى إفراز مادة كيميائية طبيعية من المخ تدعى الإندورفين، تعمل على تحسين المزاج والشعور بالسعادة، ولذا يمكنك المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، فأنت لست بحاجة إلى ممارسة رياضة عنيفة للشعور بالسعادة.

4. سامح الآخرين:

تحمل المشاعر السلبية اتجاه الآخريين يعد من الأشياء الصعبة على القلب، وتزيد من شعورك بالحزن والاكتئاب، ولذا عليك المسامحة حتى تتخلص من هذه المشاعر السلبية.

5. التعرض لأشعة الشمس:

أشعة الشمس تحمل الكثير من الفوائد لصحة الإنسان، فالتعرض لها يزيد من الشعور بالسعادة وتنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي، وعدم التعرض لأشعتها يتسبب في الكآبة والحزن، ولذا يمكنك التعرض للأشعة الجيدة، وهي بعد العصر.

6- شرب المياء:

من سلبيات عدم شرب الماء الشعور بالاكتئاب، والتعب والإعياء، وقلة وصول الأكسجين إلى المخ، والأهتمام بالسوائل تنشط خلايا المخ، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا.

7. التواصل مع الأصدقاء:

"الجنة من غير ناس ما تداس".. مثل قيل قديما يعبر عن احتياج الشخص دائما للتحدث مع الآخرين، وتكوين علاقات اجتماعية كثيرة، وهذا ما نصح به التقرير وهو التعرف على أشخاص جدد والتحدث إليهم، فهذه الحيلة تساهم في التخلص من الشعور بالاكتئاب.

8. القراءة:

القراءة من أفضل الحيل التي ينصح بالقيام بها، ولذا عليك قراءة كتاب مفضل لك.