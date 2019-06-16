بدء أنشطة الأجازة الصيفية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بدء إنطلاق فاعليات أنشطة الأجازة الصيفية لتحقيق الإستفادة منها والتزود بالمعرفة لأعضاء المكتبة من خلال تقديم دورات وندوات لتعليم المهارات اليدوية للمساعدة فى عمل مشروعات صغيرة لتصبح نواه لعمل مشروعات أكبر فى المستقبل، وكذلك تنظيم أنشطة فنية (الرسم - الموسيقى) وثقافية وورش عمل لتنمية الحس الفنى وتشجيع الأعضاء على القراءة والتزود بالمعرفة والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية لتقديم جيلا مبدعا قادر على العطاء وبناء المجتمع.

وأوضحت رانيا حشيش مدير المكتبة، إنه بالتعاون مع وزارة الشباب والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة تستعد لتنفيذ معسكر الإبتكار ylp5 لعدد ٥٠ متدرب لمدة خمسة أيام للتدريب على ريادة الأعمال المجتمعية لتنفيذ مبادرة أو مشروع يُساهم فى حل الأزمات الطارئة فى المجتمع، مشيرة إلى أن المتدربين سيشاركون فى تصفيات على مستوى الجمهورية والدول العربية.

تدريب الأطفال على الأنشطة بمكتبة مصر بالزقازيق

تدريب الأطفال على الأنشطة بمكتبة مصر بالزقازيق

جدول قيمة تعليم الأطفال على الأنشطة الصيفية