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بايونيرز: عرض من شركة هولندية للاستحواذ على "باندا" والموافقة على الفحص النافى للجهالة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:15 ص
بايونيرز: عرض من شركة هولندية للاستحواذ على "باندا" والموافقة على الفحص النافى للجهالة وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقى شركتها التابعة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، والمملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة friesland campina international holding، لإجراء الفحص النافى للجهالة، للاستحواذ على كامل أسهم اراب ديرى.

وأضافت بايونيرز، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان-اراب ديرى- باندا، دعا إلى جلسة طارئة، ووافق على تمكين شركة friesland campina international holding، بإجراء الفحص النافى للجهالة.

شركة friesland campina international holding، هى جزء من شركة Royal friesland campina group، وهى شركة ألبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا، وجميع أسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا.


أخبار الاقتصاد

بايونيرز

باندا

عرض استحواذ

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