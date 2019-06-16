بالأرقام.. تعرف على نتيجة انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد، والتى خاضها 31 مرشحًا، لاختيار 8 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة، بمقر صالة 6 أكتوبر الرياضية باستاد بورسعيد، تحت إشراف منتصر فتحي، مدير قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأسفرت انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد عن فوز أشرف عبد الغنى بيومى بـ 1368 صوت، وحسن محمد حسن رحيم بـ 1308 صوت، وعبده محمد محمد رضوان بـ 1267 صوت، وعضو السعيد السيد قوطة بـ 1149 صوت، وأحمد سليمان عمر سليمان عصفور1145 صوت، ومحمد محمد حسن رحيم 1123 صوت، وميمى عطا عوض الجندى 1121 صوت، ومحمد محمد حسن محمد جاد بـ 1047 صوت.

وقال محمد حسنين، الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، إن إجمال من لهم حق الانتخاب 43025، حضر منهم 3111، وعدد الأصوات الصحيحة 2916، وعدد الأصوات الباطلة 195، بنسبة الحضور ٧.٢٣%.

أضاف، الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، أن الانتخابات، أقيمت بصالة 6 أكتوبر باستاد بورسعيد، وأشرف عليها مستشار وزارة التجارة والصناعة، وجرت في 10 لجان من بينها 2 للشركات و8 آخرين للأفراد، وتمت عملية فرز الأصوات فور الانتهاء من التصويت،

وأكد "حسنين" أن هناك 8 آخرين سوف يتم تعينهم من قبل وزير التجارة والصناعة والمحافظ اللواء عادل الغضبان لاستكمال الأنشطة الأخرى كالملاحة والسياحة ليصبح أجمالى عدد مجلس إدارة الغرفة 16 عضوًا .