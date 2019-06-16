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اليونان تنتقد تركيا بشدة لانتهاكها مجالها الجوى 99 مرة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:30 م
اليونان تنتقد تركيا بشدة لانتهاكها مجالها الجوى 99 مرة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
أ ش أ

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انتقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مجددا، تركيا لانتهاكها المجال الجوي اليوناني والقبرصي.

 

جاءت الانتقادات اليونانية الغاضبة - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد - بعدما انتهكت طائرات تركية المجال الجوي الوطني اليوناني 99 مرة، ترافقت مع تجديد أنقرة رغبتها في مواصلة التنقيب بشكل غير شرعي عن النفط والغاز الطبيعي في مياه قبرص الإقليمية.

 

وحذر تسيبراس من بدء صراع في المنطقة، مشددا على ضرورة اليقظة قائلا: "إن البلد الجار (قبرص) يواجه توترات داخلية تتواكب مع ظهور تطورات جيوسياسية في المنطقة، مؤكدا أن اليونان ستبقى يقظة وعلى أهبة الاستعداد تحسبا لأي "حادث ساخن" قد يؤدي إلى صراع إقليمي.

 

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق تحذيرات لتركيا قبل 3 أيام، على لسان كبير مفاوضيه ميشيل بارنييه، الذي أكد دعم الدول الأعضاء لقبرص ضد الممارسات التركية.

 

وتعد قبرص بؤرة صراع تاريخي بين أثينا وأنقرة، حيث ترجع النزاعات بينهما إلى عقود مضت، وتكررت انتهاكات تركيا مؤخرا للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وهي منطقة تتمتع فيها الدولة بحقوق اقتصادية.

 


اليونان

تركيا

اثينا

انقرة

انتهاكات

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