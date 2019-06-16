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اليوم.. مائدة مستديرة بمركز النيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالقليوبية

الأحد، 16 يونيو 2019 09:00 ص
اليوم.. مائدة مستديرة بمركز النيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالقليوبية الهجرة غير الشرعية - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات ظهر اليوم الأحد مائدة مستديرة حول الهجرة غير الشرعية وآليات المواجهة لتوحيد جهود الأجهزة الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدنى بمحافظة القليوبية للتصدى لهذه الظاهرة وتنمية الوعى بمخاطرها فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها مركز النيل للإعلام لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتنمية الوعى بجريمة الاتجار بالبشر فى الفترة من 15 يونيو الجارى الى 15 يوليو القادم.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أن  الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، والأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي العام بهذه القضية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحتها.

وأضاف مدير الإعلام، أنه سيتم استعراض الدراسة التى أصدرها المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية للشباب المصرى فى جلسة الغد أمام الشركاء، حيث إنها درست أبعاد متعددة من العوامل المرتبطة بالظاهرة ورصدت كافة الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية من المشكلات التى تمس الأمن القومى المصرى لما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية وأثار نفسية واجتماعية كبيرة.

 

 


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المجلس القومى للبحوث

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