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اليوم.. قرعة علنية لتوزيع منافذ بيع "شباب الخريجين" بالوادى الجديد

الأحد، 16 يونيو 2019 05:00 ص
اليوم.. قرعة علنية لتوزيع منافذ بيع "شباب الخريجين" بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على منافذ بيع والمنطبق عليهم الشروط الخاصة للحصول على منفذ بيع بديوان عام مركز الداخلة اليوم الأحد الموافق فى تمام الساعة التاسعة مساءا. 

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، إنه يجب على جميع المتقدمين للحصول على منفذ بيع والمنطبقة عليهم الشروط الحضور فى الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية وفقا للجداول المعلنة بأسماء المنتفعين من شباب الخريجين بالمركز.
 
وأضاف إبراهيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات منافذ بيع لشباب الخريجين ضمن خطة رئاسة المركز بالتعاون الجهات المختصة والتي تم الاعلان عن شروطها مسبقا وتم فحص الطلبات الخاصة بالمتقدمين تمهيدا لإجراء القرعة العلنية غدا الأحد. 
 
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم علي ضرورة الانتهاء من سداد رسوم تقنين اراضى وضع اليد للمنتفعين الذين لم يقوموا نسبة ال 25% من ثمن الأرض، والالتزام بسرعة التوجه لمركز الداخلة خلال اسبوع لسداد الرسوم  تفاديا لموجة الازالة رقم 13 خلال أيام. 
 

الوادى الجديد

مشروعات الشباب بالداخلة

قرعة توزيع منافذ ببع بالداخلة

شباب الخريجين

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