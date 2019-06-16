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اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى يؤدون امتحان الجغرافيا

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص
اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى يؤدون امتحان الجغرافيا امتحانات الثانوية الازهرية
كتب لؤى على

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يؤدى، اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الاأدبى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة الجغرافيا باللجنة الأولى وتبدأ اللجنة  الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.

 

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.


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