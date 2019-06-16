سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 07:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة مرسى بـ"التخابر مع حماس"

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة مرسى بـ"التخابر مع حماس" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. 

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.


التخابر مع حماس

محاكمة مرسى بالتخابر

نظر محاكمة الاخوان بالتحابر مع حماس

جنايات القاهرة

المستشار محمد شرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة