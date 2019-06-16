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الوطنية للقضاء على الختان: تلقينا 107 بلاغات للاستشارة

الأحد، 16 يونيو 2019 03:02 م
الوطنية للقضاء على الختان: تلقينا 107 بلاغات للاستشارة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن تنفيذ 59 نشاط ضمن حملة "شهر بدور"، ووصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 14 ألف مستفيد من الرجال والإناث على حد سواء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دشنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات الخاصة بمناهضة تلك الجريمة تحمل عنوان " احميها من الختان" لإحياء الزخم وكسب التأييد لرفض ختان الإناث مؤكدة ان هذه الفعاليات ممتدة طوال شهر يونيو من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بجميع المحافظات وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظات وشركاء التنمية.

كما أشارت مرسى إلى أنه هناك استجابات ومشاركات قوية من المحافظين والنواب، والقيادات من العمد والمشايخ، ومديريات الوزارات المختلفة، وقد تضمنت الأنشطة تنظيم قوافل توعوية متنقلة وندوات ولقاءات مباشرة ومسابقات ثقافية وأنشطة فنية متنوعة ورسم وألعاب للأطفال وعروض فيلمية وتوزيع هدايا عينية وتقديم الاستشارات اللازمة.

كما أشارت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للقومى للطفولة والأمومة، إلى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات والاستشارات حول ختان الإناث وذلك من الفتيات أنفسهن، لافته إلى أن الخط تلقى اتصال طفلة تستنجد بنا تبلغ من العمر 13 عام قد سمعت لحديث بين والدتها وخالتها بشأن نيتهم لإجراء عملية الختان لها.

وتابعت إن خط نجدة الطفل تلقى (107) بلاغ للاستشارة عن ختان الأناث وبلغت نسبة أكثر من 90% من البلاغات للاستشارة بشان ختان الاناث والباقى للإبلاغ عن أطباء يقومون بتلك الجريمة، وأكثر من 60 % من تلك البلاغات لرجال منهم أولياء أمور لفتيات وكانوا يستعدون لإجراء عملية الختان لبناتهم وتراجعوا بعد أخذ المشورة.


القومى للمراه

الطفوله والامومه

ختان الاناث

جريمه الختان

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