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الهند تعتزم فرض تعريفات جمركية على 28 منتجا أمريكيا

الأحد، 16 يونيو 2019 12:03 ص
الهند تعتزم فرض تعريفات جمركية على 28 منتجا أمريكيا ناريندا مودى رئيس وزراء الهند
نيودلهى أ ش أ

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أعلنت الحكومة الهندية، السبت، أنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية على 28 منتجا أمريكيا، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، ردا على فرض واشنطن، العام الماضي، تعريفات جمركية على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم الهندية.

وقالت الحكومة، فى بيان، إن التعريفات الجديدة ستتضمن سلع ومنتجات من بينها اللوز والتفاح والجوز، متوقعة أن تدر تلك التعريفات على الهند نحو 220 مليون دولار، حسب ما نقل الموققع الإلكترونى لصحيفة "ذى إيكونوميك تايمز" الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعريفات المضادة تأتى ردا على إعلان الولايات المتحدة، العام الماضي، فرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم الهندي، موضحة أنه جرى تأجيل تنفيذ تلك الخطوة عدة مرات فى ضوء محادثات التجارة بين واشنطن ونيولدهى على أمل التوصل لاتفاق فى هذا الصدد.

كما يأتى التصعيد الهندى ردا على إنهاء واشنطن الوضع التجارى التفضيلى للهند، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية التى تنتهجها واشنطن فى ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.

والهند هى أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التى تدخل الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.

 


الهند

أخبار الهند

فرض تعريفات جمركية

منتجا أمريكيا

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