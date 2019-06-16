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المرور: تطوير وتوسعة طريق دهشور وإنشاء كبارى فى أكتوبر للحد من الحوادث

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 ص
المرور: تطوير وتوسعة طريق دهشور وإنشاء كبارى فى أكتوبر للحد من الحوادث تطوير الطرق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أكد مصدر أمنى بالمرور أنه سيتم إجراء أعمال تطوير وتوسعة بطريق وصلة دهشور الجنوبية، تهدف إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث يهدف كوبرى "10" لعمل دوران خلفى حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبرى "11" لعمل دوران خلفى حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر.

وأشار المصدر إلى أن كوبرى "14" عملية تعدية لمزلقان السكة الحديد بكوبرى علوى حر وإلغاء المزلقان على وصلة دهشور الجنوبية، ويستخدم كوبرى "16" كتعدية مزلقان السكك الحديد على طريق الخدمة لربط منطقة الإسكان الاجتماعى ويقوم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالإشراف على أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية، وتلافى التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.

واستطرد المصدر أن الوصلة تعد جزءًا من الطريق الدائرى الأوسطى، وتهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، وذلك بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، كما أنها تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المرورى للنقل الثقيل والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.


اعمال تطوير

طريق الفيوم

اعمال اصلاحات بدهشور

توسعة طريق دهشور

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