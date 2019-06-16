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المتهم بقتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه بالشرقية يمثل الجريمة

الأحد، 16 يونيو 2019 09:42 ص
المتهم بقتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه بالشرقية يمثل الجريمة اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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اصطحبت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم، المتهم بقتل صديقه ودفن جثته داخل حديقة موالح، لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة كاملة، مبررا ذلك بدافع الثأر لشرف عمه، وقام بتمثيل الجريمة، أمام مدير نيابة بلبيس العامة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ر ع ع" ربة منزل مقيمة عزبة تابعة لقرية الكتيبة، باختفاء شقيقها" ك"26 سنة عامل بمزرعة، من يوم عيد الفطر.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذى ضم الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من خلال الفحص وأخر مشاهدة للمجنى عليه تبين أنه كان برفقة" أ ه م" 23 سنة سائق، حيث تربطهما علاقة صداقة.

وكشفت التحقيقات قيام السائق، بارتكاب الواقعة، بوضع عقاقير منومة فى عصير وقدمه للمجنى عليه، أثناء تواجده معه داخل المزرعة، وقتله بضربة بشومة على رأسه وطعنات، ودفنه بحفرة بمزرعة عمه.

تم القبض على المتهم الذى أقر بارتكاب الواقعة، بسبب علاقة محرمة بين المجنى عليه وزوجة عمه، وتم إحالته للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6410 إدارى مركز بلبيس لسنة 2019.

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

المتهم بقتل صديقة

علاقة محرمة بزوجة عمه

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