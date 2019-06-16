العاصمة الإدارية: تلقينا 60 طلبا لتخصيص أراض لإنشاء سفارات والصين طلبت أكبر مساحة

كتب هانى الحوتى

كشف العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن تلقى الشركة 60 طلبا من سفارات أجنبية فى مصر لتخصيص أراضى بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن سفارة الصين، طلبت أكبر مساحة وصلت إلى 24 فدان، تليها المملكة العربية السعودية.

واستعرض العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارة وفد من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا سعودىيا، صباح اليوم الأحد، أسباب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وموقعها الجغرافى ومخططها العام، والإدارة المسئولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى ما تم إنشائه، والفرص الاستثمارية.

وأضاف الحسينى، أن مخطط المرحلة الأولى بالعاصمة يضم 10 جامعات، جارى بناء 6 جامعات منها واحدة بدأت تستقبل الطلاب، كما يضم المخطط بناء 65 مدرسة، وتلقينت طلبات عديدة لها، كما تلقينا عروض لإنشاء مدينة طبية عالمية، ومدينة ملاهى، متابعا نحاول التأكد من جدية المستثمرين قبل قبول أى عرض.

وذكر الحسينى، أن مخطط المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يضم أيضا حى المال والأعمال، وحصل 35 بنكا على قطع أراضى لإنشاء مقرات لها، ومخطط إنشاء مقر للبنك المركزى ومطبعة، ومقر للبورصة المصرية.

واستقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.