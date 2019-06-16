سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السودان: تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث اعتصام القيادة العامة

الأحد، 16 يونيو 2019 12:05 ص
السودان: تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث اعتصام القيادة العامة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من المجلس الانتقالى فى السودان إرجاء الإعلان عن نتائج التحقيقات فى الأحداث التى وقعت فى موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يوم 3 يونيو الجاري.

وقال الناطق الرسمى باسم اللجنة العميد حقوقى عبد الرحيم بدر الدين – فى تصريحات اليوم - إن أسباب التاجيل هو حرص اللجنة على التدقيق فيما يقدم لها من معلومات وأدلة وقرائن حول الأحداث، وقيامها بالتحقيق والتقصى مع أطراف عديدة واستقبالها المعلومات من مصادر متشعبة.

وأكد التزام اللجنة بتقديم كل من يثبت تورطه واشتراكه فى الأحداث إلى العدالة.

ونوه إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة مكونة من قيل النائب العام، وأنها تسير فى طريق منفصل عن مسار لجنة التحقيق العسكرية.

 


السودان

أخبار السودان

أحداث اعتصام القيادة العامة

مظاهرات السودان

العسكرى السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دقلو: أعضاء المجلس العسكرى السودانى ليسوا طلاب سلطة وغير طامعين فى الحكم

السبت، 15 يونيو 2019 11:19 م

المجلس العسكرى السودانى: اعتقال عدد من القوات النظامية بشأن أحداث الاعتصام

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:01 م

المجلس العسكرى السودانى: لم نتسلم أى شروط من قوى الحرية لاستئناف الحوار

الأحد، 09 يونيو 2019 08:41 م

موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكرى السودانى بشأن تشكيل حكومة انتقالية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:19 م

"العسكرى السودانى" يلغى الاتفاقات مع المعارضة ويدعو لانتخابات خلال 9 شهور

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة