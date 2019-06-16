السودان: تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث اعتصام القيادة العامة

الخرطوم /أ ش أ/

أعلنت لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من المجلس الانتقالى فى السودان إرجاء الإعلان عن نتائج التحقيقات فى الأحداث التى وقعت فى موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يوم 3 يونيو الجاري.

وقال الناطق الرسمى باسم اللجنة العميد حقوقى عبد الرحيم بدر الدين – فى تصريحات اليوم - إن أسباب التاجيل هو حرص اللجنة على التدقيق فيما يقدم لها من معلومات وأدلة وقرائن حول الأحداث، وقيامها بالتحقيق والتقصى مع أطراف عديدة واستقبالها المعلومات من مصادر متشعبة.

وأكد التزام اللجنة بتقديم كل من يثبت تورطه واشتراكه فى الأحداث إلى العدالة.

ونوه إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة مكونة من قيل النائب العام، وأنها تسير فى طريق منفصل عن مسار لجنة التحقيق العسكرية.