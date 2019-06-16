سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأفغانى يتوجه إلى لندن للقاء عدد من مسئولى الحكومة البريطانية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:17 ص
الرئيس الأفغانى يتوجه إلى لندن للقاء عدد من مسئولى الحكومة البريطانية الرئيس الأفغاني أشرف غاني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس الأفغاني أشرف غاني اليوم الأحد إلى لندن في زيارة إلى بريطانيا من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من المسئولين البارزين بالحكومة، وذلك وفقا لما أعلنه القصر الرئاسي في كابول.

 

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه من المقرر أن يحضر غاني، خلال زيارته لبريطانيا، مباراة كأس العالم للكريكيت بين أفغانستان وإنجلترا في مانشستر بعد غد الثلاثاء .

 

كان غاني قد شارك أمس الأول، الجمعة، في قمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك بقيرغيزستان حيث ركزت على مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

 


الرئيس الأفغان

أشرف غانى

افغانستان

بريطانيا

مانشستر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 15 من عناصر حركة طالبان فى عمليات منفصلة بوسط أفغانستان

السبت، 15 يونيو 2019 12:32 م

انهيار قلعة غزنة التاريخية فى أفغانستان.. تعرف عليها وسبب تهدمها

السبت، 15 يونيو 2019 11:11 ص

مقتل 9 وإصابة 11 شخص فى تفجير انتحارى شرقى أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 09:16 م

مقتل وإصابة 31 من عناصر طالبان خلال عملية شمال أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 11:39 ص

جنرال أمريكى: داعش مازال يشكل تهديدا مثيرا للقلق لواشنطن فى أفغانستان

الخميس، 13 يونيو 2019 09:53 ص

مقتل 53 من مقاتلى طالبان فى عملية أمنية بجنوب أفغانستان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:55 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة