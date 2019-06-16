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"الخدمات البيطرية": لجان لترقيم وتأمين الماشية منعا لانتشار الأمراض الوبائية

الأحد، 16 يونيو 2019 02:27 م
"الخدمات البيطرية": لجان لترقيم وتأمين الماشية منعا لانتشار الأمراض الوبائية ترقيم وتأمين الماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة، حملاتها البيطرية المكثفة لتسجيل وترقيم وتأمين الحيوانات، من خلال لجان أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الأمراض الوبائية .

وقال التقرير، إن الهيئة تقوم  بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى: موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولا بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.


تسجيل وترقيم الماشية

تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

التامين على الماشية

الارشاد البيطرى

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