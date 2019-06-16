الحبس 3 سنوات لشقيقين لإحداثهما عاهة مستديمة لجارهما فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى رئيس الدائرة الثانية، حبس "نبوى .ر" وشقيقة "عاطف .ر" 3 سنوات، وذلك لإحداثهما إصابة لأحد جيرانهما بعاهة مستديمة وذلك فى مشاجرة بمركز أشمون.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون من ضبط كلا من "نبوى .ر" وشقيقة "عاطف .ر"، وذلك لإحداثهما هاهة مستديمة لأحد جيرانهما وذلك فى مشاجرة بمركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.