الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى الضالع ويكبد الحوثيين 25 قتيلا

عدن أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، عدة مواقع استراتيجية فى مديرية قعطبة شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة من عدة محاور، تمكنت خلالها من تحرير مناطق (الشجرة)، (الخزان)، (القراميد)،(السوداء)، (الذرة)، بالإضافة إلى سلسلة (السود) الجبلية المطلة على منطقة هاجر شمالى مديرية قعطبة فى محافظة الضالع.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 25 عنصرا من الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر ثلاثة من عناصرها.. مشيرا إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه مواقع منطقة العود، شمالى وغربى مديرية قعطبة.