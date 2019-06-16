الجيش اليمنى: إحباط محاولة تسلل فاشلة للحوثيين شمالى محافظة الضالع

صنعاء /أ ش أ

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بإحباط محاولة تسلل فاشلة للحوثيين شمالى محافظة الضالع؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات وآسر آخرين.

وأوضحت المصادر وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية، أن معارك شرسة دارت بين القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمنى فى القطاع الغربى لجبهة "مريس" حيث حاول الحوثيون التسلل لمرتفعات جبال مريس الغربية من اتجاه (قيعان - هجار)، وحدود "باب غلق" شمالى المحافظة، مضيفة أن القوات اليمنية تمكنت من التسلل وتنفيذ مهمة عسكرية تم فيها استهداف أحد المواقع التابعة للحوثيين، وأسر عدد من عناصرهم.

وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أمس، أنه استهدف أهدافا عسكرية نوعية فى صنعاء، مبينا أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي، مؤكدا أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمى والدولي.