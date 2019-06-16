التدخل السريع بـ"التضامن" يعيد عجوز إلى أسرتها بالغربية

كتب مدحت وهبة

نجح أعضاء فريق التدخل السريع، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بمحافظة الغربية فى إعادة سيدة عجوز "ا.س" 90 عاما إلى أسرتها بعد العثور عليها فى طنطا والتى تعانى من الزهايمر، حيث قام أعضاء الفريق بتكثيف البحث عن أسرة المسنة، التى تم إيداعها أمس إحدى دور المسنين.

وصرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى أنه بعد استقرار حالة السيدة المسنة تبين أنها تقيم مع ابنها بمنشية جنزور وأن لها ابنة تقيم بمساكن السلام وأن فريق التدخل السريع بالغربية قام بالتواصل بذويها والتنبيه عليهم بحسن رعايتها.

وكان الفريق المحلى بالغربية قد تلقى أمس بلاغا يفيد بوجود سيدة مسنة بمدينة طنطا تعانى من الزهايمر وهى بلا مأوى حيث فور تلقى البلاغ توجه اليها الفريق وتم إيداعها احدى دور المسنين لتلقى جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية وغيرها من الخدمات.