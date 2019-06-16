سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 01:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التدخل السريع بـ"التضامن" يعيد عجوز إلى أسرتها بالغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 12:10 م
التدخل السريع بـ"التضامن" يعيد عجوز إلى أسرتها بالغربية السيدة بعد عودتها
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح أعضاء فريق التدخل السريع، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بمحافظة الغربية فى إعادة سيدة عجوز "ا.س" 90 عاما إلى أسرتها بعد العثور عليها فى طنطا والتى تعانى من الزهايمر، حيث قام أعضاء الفريق بتكثيف البحث عن أسرة المسنة، التى تم إيداعها أمس إحدى دور المسنين.

وصرح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى أنه بعد استقرار حالة السيدة المسنة تبين أنها تقيم مع ابنها بمنشية جنزور وأن لها ابنة تقيم بمساكن السلام وأن فريق التدخل السريع بالغربية قام بالتواصل بذويها والتنبيه عليهم بحسن رعايتها.

وكان الفريق المحلى بالغربية قد تلقى أمس بلاغا يفيد بوجود سيدة مسنة بمدينة طنطا تعانى من الزهايمر وهى بلا مأوى حيث فور تلقى البلاغ توجه اليها الفريق وتم إيداعها احدى دور المسنين لتلقى جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية وغيرها من الخدمات.


التدخل السريع

عجوز

الغربيه

الزهايمر

بلا ماوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة