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التحالف العربى يدمر مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين فى صنعاء

الأحد، 16 يونيو 2019 04:40 ص
التحالف العربى يدمر مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين فى صنعاء قصف - أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثى الإرهابية بالعاصمة صنعاء ،وأكد التحالف العربى فى بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثى ضمن الأهداف المستهدفة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية.

 

وشدد التحالف العربى على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ،وأشارت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمى والدولي.

 


اليمن

صنعاء

التحالف العربى

الحوثيون

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