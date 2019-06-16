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البترول: انخفاض معدل استهلاك البوتاجاز بـ 7% خلال 2018/2019

الأحد، 16 يونيو 2019 11:35 ص
البترول: انخفاض معدل استهلاك البوتاجاز بـ 7% خلال 2018/2019 غاز طبيعى _ أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعاَ موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والوحدات السكنية المستفيدة من شبكة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات العاملة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع تابعت وزارة البترول الموقف التنفيذي لتوصيل الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وإحلاله محل البوتاجاز خلال العام المالى 2018/2019 في ضوء مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية والتي تطبق على المدن والمناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة  وشهدت الفترة من يوليه 2018 حتى مطلع يونيه الحالي تحقيق معدلات متميزة للتوصيل بلغت نحو مليون و 176 الف وحدة سكنية ترتفع  الى مليون و 210 الف وحدة سكنية بنهاية الشهر الحالي ليتحقق بذلك معدل توصيل يفوق الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون و 200 الف وحدة سكنية .

 وأشارت الوزارة، إلى أهمية التوسع فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية لتحقيق وفر في استهلاك البوتاجاز محلياً، حيث ساهم التوسع فى توصيل الغاز في انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة تزيد عن 7% خلال العام المالى الحالي 2018/2019 مقارنة بالعام السابق 2017/2018 .

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطة المستهدفة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى لتوصيل الغاز لأول مرة خلال العام المالى 2019/2020 الى عدد من المدن والمناطق ومنها مدن ملوى بالمنيا وابوتيج وصدفا والقوصية بأسيوط وديرب نجم وكفر صقر والقنايات بالشرقية واطفيح والحوامدية والبدرشين بالجيزة وشبين القناطر بالقليوبية واشمون بالمنوفية وقطور بالغربية والحامول بكفر الشيخ وأجا والسنبلاوين بالدقهلية، وستطبق عليها مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد  .

ووجهت الوزارة بالاستمرار في دعم وتطوير الخدمة المتميزة لطوارىء الغاز الطبيعى " 129 " لتحقيق الاستدامة في السلامة والأمان بالوحدات السكنية المستفيدة من خدمات الغاز، مشيدة بالدور المهم لشركات الغاز الطبيعى وفرق عمل الطوارئ في تقديم خدمة متميزة باستمرار والالتزام بأداء واجباتهم تجاه العملاء المستفيدين من الخدمة بأعلى درجات الأمان والكفاءة.


البترول

الغاز

البوتاجاز

توصيل الغاز للمنازل

طوارئ الغاز

استهلاك البوتاحاز

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