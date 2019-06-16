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اعرف تفاصيل إنشاء أكبر محطة توليد كهرباء حرارية بإسنا × 13 معلومة

الأحد، 16 يونيو 2019 04:00 ص
اعرف تفاصيل إنشاء أكبر محطة توليد كهرباء حرارية بإسنا × 13 معلومة محطة توليد كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد محافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة بدء العمل فى أكبر مشروع بمدينة إسنا لإنشاء أضخم محطة توليد كهرباء حرارية بعد إطلاق شارة العمل فيها وحصولها علي الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة في عددها بتاريخ 30 مايو 2019، بقرار رئيس الجمهورية الذي حمل رقم 229 لسنة 2019.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل إطلاق شارة البدء في أكبر محطة لتوليد الكهرباء الحرارية بمدينة إسنا جنوبي الأقصر:-

1. محطة توليد كهرباء الأقصر ستكون ذات الدورة المركبة قدرة 2250 ميجاوات

2. تم تخصيص 107 أفدنة بما يعادل (449500) متر مربع أرض مملوكة للدولة بإسنا لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطة توليد كهرباء حرارية

3. المحطة الجديدة ستساهم في توفير اكثر من 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة

4.  سيتم بدء العمل رسمياً في إنشاءات المحطة نهاية الشهر الجاري لإفتتاحها قريباً لخدمة أبناء جمهورية مصر العربية بأكملها

5. أهالي الأقصر وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء علي هذا الدعم الكبير بإنشاء أضخم محطة لتوليد الكهرباء الحرارية

6.  زار الأرض التي تم تحديدها لبناء محطة توليد الكهرباء الحرارية بإسنا وفد من المهندسين الصينيين الذين سيبدأون في الإنشاءات بالمحطة الجديدة

7.  تم توقيع إنشاء المحطة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور العالمية

8.  تم التوافق مع الشركة حول إقامة محطة ذات كفاءة عالية والتنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطة من الوقود

9. تسهم المحطة في إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة لمواجهة الإحتياج المتزايد للطاقة الكهربية

10. المشروع سيتم إنشاؤه بنظام الـBOO والمدرج بخطة الدولة بما يتماشى مع المخطط العام لقطاع الكهرباء والطاقة، لإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء

11.محطة توليد الكهرباء الحرارية بإسنا ستساهم في تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظراً لنمو الأحمال

12. تساعد المحطة الجديدة على تنمية المجتمع بصعيد مصر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة

13. سيتم وضع بالمحطة الجديدة إستثمارات خارجية مباشرة بنحو 2،3 مليار دولار مما يساهم في زيادة نمو الإقتصاد المصرى.

 


الاقصر

وزارة الكهرباء

محطة توليد كهرباء حراري بالاقصر

مدينة اسنا

محطات توليد الكهرباء

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