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اعراض الأزمة القلبية ضيق فى النفس وألم فى الصدر

الأحد، 16 يونيو 2019 01:00 ص
اعراض الأزمة القلبية ضيق فى النفس وألم فى الصدر الازمة القلبية
كتبت هند عادل

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النوبة القلبية هى موت جزء من عضلة القلب الناجم عن فقدان الدم نتيجة لوجود مشاكل بالشرايين الأساسية المسئولة عن تغذية وإمداد الجسم بالدم، وحال وفاة بعض عضلات القلب يعانى الشخص من ألم فى الصدر وعدم استقرار كهربائى فى نسيج عضلة القلب، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

 

حقائق سريعة عن النوبات القلبية:

ما_هي_الأزمة_القلبية

أثناء النوبة قلبية تفقد عضلة القلب إمداد الدم وتتلف.

الانزعاج والألم فى الصدر من الأعراض الشائعة.

يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية عندما يكون الرجل أكبر من 45 عامًا والمرأة أكبر من 55 عامًا.

التدخين والسمنة عاملان رئيسيان خاصة فى الفئة العمرية المعرضة للخطر.

 

أعراض النوبة القلبية

نوبة ألم فى الصدر.

الشعور بالضغط فى الصدر أو الذراعين الذى ينتشر فى الرقبة أو الفك أو الظهر.

فيما يلى علامات وأعراض محتملة أخرى لأزمة قلبية:

السعال.

غثيان.

قىء.

دوخة.

ضيق فى التنفس.

وجه يبدو رمادى اللون.

شعور الرعب أن الحياة تنتهى.

الأرق.

الشعور بالتعرق.

 

هناك أربع علامات تحذيرية أدرجتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أنها علامات حرجة للنوبة القلبية وتشمل هذه:

heart-attack-1

عدم الراحة.

الضغط.

الامتلاء فى الصدر الذى يستمر عدة دقائق أو يحل ثم يعود.

ألم أو إزعاج فى الذراعين أو الرقبة أو الظهر أو المعدة أو الفك.

ضيق مفاجئ فى التنفس.

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى العرق البارد.

الشعور بالغثيان والتعرض للدوار.

 

مضاعفات الإصابة بالنوبة القلبية

هناك نوعان من المضاعفات التي يمكن أن تحدث بعد الأزمة القلبية الأول يحدث إلى حد كبير على الفور والثانى يحدث فى وقت لاحق.

 

مضاعفات فورية

عدم انتظام ضربات القلب

ينبض القلب بشكل غير منتظم إما بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

 

صدمة قلبية

ينخفض ​​ضغط دم الشخص فجأة ولا يستطيع القلب توفير ما يكفي من الدم للجسم لكى يعمل بشكل مناسب.

 

نقص الأكسجين

مستويات الأكسجين فى الدم تصبح منخفضة للغاية.

 

الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو تجلط الأوردة العميقة:

تطور الأوردة العميقة فى الساقين والحوض جلطات دموية تسد أو توقف تدفق الدم فى الوريد.

 

تمزق عضلة القلب

تؤدى النوبة القلبية إلى تلف جدار القلب ما يعنى زيادة خطر حدوث تمزق فى جدار القلب.

 

المضاعفات التى يمكن أن تحدث فى وقت لاحق
 

تمدد الأوعية الدموية

أنسجة ندبة تتراكم على جدار القلب التالف ما يؤدى إلى تجلط الدم وانخفاض ضغط الدم وإيقاعات القلب غير الطبيعية.

 

الذبحة الصدرية

لا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى القلب ما يسبب ألما فى الصدر.

 

قصور القلب الاحتقانى

لا يمكن للقلب أن ينبض إلا بضعف شديد ما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق وضيق التنفس.


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